Schonach Ein Stück "DNA des Schwarzwalds"

Dort, wo alles begann, dort stellte die Burger Group die Chronik ihres Unternehmens vor: Im Gewölbekeller der Burger-Villa im Herzen Schonachs.

Schonach. Silke und Thomas Burger hatten zur Vorstellung Familienangehörige, Geschäftspartner, Mitwirkende an der Chronik aber auch Schonachs Bürgermeister Jörg Frey und Landrat Sven Hinterseh eingeladen, um das druckfrische Werk im gebührenden Rahmen vorzustellen.

Einen ersten Hauch der Geschichte der Firma Burger empfing die Gäste schon beim Eintritt in den Keller. An den Wänden hingen Familienporträts der Firmengründer und deren Nachfolger, alte Werbeplakate auf Folie Gedruckt prangten im Großformat. Nach einem Begrüßungssekt und musikalischer Unterhaltung durch Wolfgang "Schorle" Schyle ging es hinunter in den Gewölbekeller, dort wo einst Josef Burger den Grundstein für die Burger Group legte.