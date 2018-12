Schonach Ein Streichkonzert ist angesagt

719 000 Euro Defizit

Der Gesamtfinanzhaushalt weißt nach den ersten Planungen ein Defizit von rund 719 000 Euro aus Dies sei vor allem geschuldet der neuen Haushaltsbuchführung, wie Dold erläuterte. Diese nun doch enorme Summe sei für das erste Jahr mit Doppik-Buchführung nicht dramatisch, in den Folgejahren aber, müsse das Defizit unbedingt abgebaut werden, idealerweise steht am Ende dann eine Null oder gar ein leichtes Plus.

Um 60 000 Euro reduziert

Für 2019 sollte man aber zumindest die Maßgaben aus der alten Haushaltsführung erreichen, so Dold weiter, und das bedeute Streichungen in Höhe von mindestens 60 000 Euro. Bürgermeister Jörg Frey ergänzte, man könne ja einfach die Einnahmen aus der Gewerbesteuer hochsetzen. "Aber auf das Glatteis begeben wir uns nicht. Und wenn hier am Ende tatsächlich mehr rauskommt, ist das okay."

Im Ergebnishaushalt einigte sich der Rat dann auf die Streichung einer Planungsrate für die Sanierung der Bachmauern am Turntalbach in Höhe von 20 000 Euro und die Kürzung für den Unterhalt des Kanalnetzes von 101 000 auf 50 000 Euro.

Bei den Investitionen des Haushalts strich man den Zuschuss für die Feuerwehr von 36 000 Euro auf 31 000 Euro zusammen. Gestrichen wurde einmal mehr die Sanierung des Hallenbodens und der Untersichten in der Sporthalle. Denn hier hatte man einen Förderantrag auf Gesamtsanierung gestellt, erläuterte Frey, man wolle zuerst das Ergebnis abwarten.

Gestrichen wurde auch die Sanierung des Kanals in der Triberger Straße. Denn parallel werde ja auch die Brücke am Mühlenweiher saniert, so Frey, das bedeute gleichzeitig zwei Baustellen mit Ampelregelung. Einzig Planungskoten in Höhe von 40 000 Euro stellte man hier noch ein. Dafür einigte man sich nach längeren Diskussion dafür, die Konrad-Adenauer-Straße endlich in Angriff zu nehmen. Im hinteren Teil sollen die Wasserleitung und das Kanalnetz saniert werden, im vorderen Teil sollen, wo nötig, Arbeiten am Wassernetz durchgeführt und die komplette Straße dann mit einer Feindecke überzogen werden. Das Ganze soll inklusive Ingenieurleistungen auf rund 440 000 Euro kommen.

Kredite unumgänglich

Trotz etlicher Streichungen wird die Gemeinde im kommenden Jahr einiges an Krediten aufnehmen müssen, mahnte Bürgermeister Frey. Kämmerer Dold wird nun die Entscheidungen des Rats in den Entwurf einarbeiten und in der nächsten Sitzung vorlegen. Dann wird man auch sehen, wie die Gemeinde die Vorhaben letztendlich finanzieren wird.