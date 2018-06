Schonach Ein Siegerbier auf sportliche Erfolge

Schonach. Beim letzten Schwarzwald-Bike-Marathon (SBM) konnten sich die Starter der MTB-Freunde Schonach und der Gruppe "Käggi-Fretty" mit 2240 gefahren Kilometern den Sieg in der Gruppenwertung sichern. Als Siegprämie wurde von einem der Sponsoren des SBM eine Brauereibesichtigung mit anschließender Verköstigung in Rothaus im Hochschwarzwald ausgelobt.

So startete eine Gruppe von Mountainbikern bei strahlendem Sonnenschein auf reizvollen Wegen von Schonach über Furtwangen, Kalte Herberge, Höchsten, Neustadt, Lenzkirch bis nach Rothaus. Weitere Gruppenmitglieder waren mit dem Auto angereist, und zusammen ließ man sich in die Kunst des Bierbrauens in Deutschlands höchstgelegener Brauerei einführen. Nach dem Rundgang wurde die Gruppe mit einem üppigen Vesper und Freibier vom Fass für den Sieg beim SBM entlohnt.

Für die MTB-Freunde stellt der SBM eine Herausforderung in mehrfacher Hinsicht dar. Nicht nur mit vielen Startern und der Absicht die Gruppenwertung zu gewinnen unterstützt man die Großveranstaltung in Furtwangen und vielen Gemeinden des Ferienlandes. Gleichzeitig ist man noch für die komplette Streckenabsicherung auf der Gemarkung Schonach zuständig. Zudem betreibt der Verein noch die Verpflegungsstation für die Langstrecken 90 und 120 Kilometern im Schonacher Obertal. Um so größer war die Freunde dass es mit dem Gruppensieg geklappt hat.