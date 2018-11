Schonach Ein Schraubendreher mit sehr viel Feingefühl

Vergeben wird der German Design Award vom Rat für Formgebung, der deutschen Marken- und Designinstanz. Sein Auftrag von höchster Stelle: das deutsche Designgeschehen zu repräsentieren. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestags als Stiftung gegründet, unterstützt er heute die Wirtschaft international dabei, konsequent Markenwert durch Design zu erzielen. Das mache den Rat für Formgebung zu einem der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Markenführung im Bereich Design. Zum exklusiven Netzwerk der Stiftungsmitglieder gehören neben Wirtschaftsverbänden und Institutionen insbesondere die Inhaber und Markenlenker vieler namhafter Unternehmen.

In einem aufwendigen Nominierungsverfahren werden durch Expertengremien des Rats für Formgebung nur solche Produkte und Kommunikationsdesignleistungen zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladen, die sich nachweislich durch ihre gestalterische Qualität im Wettbewerb differenzieren. Die Auszeichnung "Gold" stehe für Spitzenleistungen des internationalen Designs und wird nur an die Besten der Besten vergeben, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Der Marketingleiter des Unternehmens, Mario Sommer: "Diese Auszeichnung in Gold bedeutet für uns eine riesen Wertschätzung unserer Design- und Entwicklungsarbeit. Unsere Reise mit speedE® in diesem Einführungsjahr war enorm spannend und für das ganze Team eine ganz besondere Erfahrung. Die Funktionskombination des neuen elektrischen Schraubendrehers sei weltweit einzigartig, da zuerst automatisch und doppelt so schnell wie im Vergleich zu einem normalen Schraubendreher geschraubt werden könne. Dabei setze die Materialschutzfunktion bei 0,4 Newtonmete (Nm) ein, was besonders bei sensiblen Verschraubungen von Vorteil wäre. Danach könne manuell von Hand weitergedreht werden. Die Adaption von Drehmomentaufsätzen erlaube zudem unterschiedliche, kontrollierte Schraubfälle.