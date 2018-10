Schonach Ein Loblied auf die einzigartige Heimat

Im zweiten Block ging es um Berufe. Hier wurden Axel Becker aus Furtwangen und Hanspeter Rieckmann aus St. Georgen vorgestellt, die noch in alter Tradition und mit viel Handarbeit Lebensmittel herstellen: Der eine als Bäcker, der andere als Metzger. Mit Günter Herr wurde der "Herr der Pisten" porträtiert, der Schonacher, der im Winter für beste Loipenverhältnisse sorgt. Mit Förster Johannes von Stemm war man im Wald am Rohrhardsberg unterwegs.

Kultur, Tradition, Kulinarik

Dann ging es um Kultur und Tradition. Hier wurden der Schonacher Bernd Kaltenbach als Erfinder der Nasenpfeife oder Schnitzer Frank Faller, der im Schönwälder Prisental traditionelle und moderne Schnitzereien herstellt, vorgestellt. Weiter ging es nach Furtwangen mit dem International Day der Fachhochschule und nach St. Georgen, wo das Theater im Deutschen Haus besucht wurde.

Danach ging es um das Kulinarische: zu diesem Anlass wurde ein Vier-Gänge-Menü aus dem Ferienland serviert: die Vorspeise gab es im Kippy’s in St. Georgen, den Zwischengang auf dem Furtwanger Kolmenhof, die Hauptspeise im Schönwälder Hotel Dorer und das Dessert auf der Schonacher Wilhelmshöhe.

Der rote Faden

Dem Publikum wurden nicht einfach knapp 90 Minuten Film gezeigt, sondern diesen in eine Handlung eingebunden. Schmitz interviewte Tante Marie und Onkel Otto (Barbara und Joachim Kieninger). Sie hatten Besuch von ihrer jungen Nichte Frauke (Sabrina Hettich) aus dem hohen Norden. Ihr wollte man einen tiefen Blick in die Heimat zeigen. Dazu hatten sich Onkel und Tante verschiedene Themen ausgesucht. Welche das waren, musste Schmitz anhand von kleinen Film-Sequenzen erraten, in denen Kindergartenkinder die Themen umschrieben. Auch wenn der Onkel ziemlich schrullig war, an allem etwas zu meckern hatte und von der Tante mehr als einmal zur Ordnung gerufen wurde, der Besuch und der Rundgang durch die Ferienland-Region war am Ende doch ein Erfolg.

Die Bewirtung übernahmen am Samstag und bei der Showpräsentation am Sonntag die Landfrauen der Raumschaft Triberg, Schonach, Schönwald. Dafür, so freute sich Schmitz, "hätte man keinen passenderen Partner finden können." Die Landfrauen kümmerten sich um Getränke und den kleinen Hunger etwa mit Speck- und Quarkbroten, Wurstsalat oder Kuchen.

Musikalische Umrahmung

Musik spielte auch in der Ausgabe 2.0 eine große Rolle. Die "Wombats" sorgten für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung. Aber nicht alleine, sie hatten auch Gäste aus der Region dabei. So waren das etwa die "Naturstrolche", Schönwälder Kindergartenkinder, die mit Wolfgang Schyle ein Lied über die Jahreszeiten sangen. Oder Andy Hör, der mit den "Wombats" deren Song "Flieger" performte. Aus Furtwangen war Florian Klausmann gekommen. Er sang mit der Schonacher Kultband das Lied "Keine Zeit" und Silke Vogt aus St. Georgen das Lied "Heimat". Am Ende sangen alle musikalischen Akteure zur Melodie von "We are the World" ein Loblied auf die Schwarzwälder Heimat.

Menschen und Umgebung

Rund drei Stunden dauerte das Programm, inklusive 30-minütiger Pause. Julian Schmitz dankte am Ende allen Akteuren und Beteiligten rund um den Ferienland-Film und dem Publikum für sein Kommen. Ferner beschwor er: "Show Abenteuer Ferienland 2.0 stellt keinen Abschied dar." Denn das Ferienland sei durch die voraussichtliche Fusion mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH nicht weg. "Es ist nach wie vor da – Sie sind das Ferienland", so Schmitz. Denn letztendlich sei es nicht der Name, es seien die Menschen und die Umgebung, die eine Region interessant machen. "Seien Sie stolz auf Ihre Heimat", forderte er die Besucher auf.

Emotionaler Abschied

Er, der Ende des Jahres das Ferienland verlassen werde, sei hier sehr gut aufgenommen worden, resümierte Schmitz. Nach sechs Jahren Arbeit im Schwarzwald konnte er feststellen, mit einem "tollen Ferienland-Team und mit vielen ideenreichen Menschen tolle Dinge auf die Beine gestellt und Vieles erreicht zu haben." Insgesamt sei die Stelle beim Ferienland für ihn eine tolle Chance gewesen und im Moment sehe er dem Abschied eher mit zwei weinenden Augen entgegen.