Schonach Ein kleiner Vorbau ist die Lösung

Schonach. Zum ersten Mal öffnete sich ein Adventsfenster des Lebendigen Adventskalenders bei Daniela und Heiko Pogorzelski am Pauliberg.

Im vergangenen Jahr hatte sich die Familie beim Besuch der Adventsaktion die Frage gestellt, ob sie nicht auch ein Adventsfenster beisteuern könnte.

"Wenn ich ein passendes Fenster kriege, werde ich das schmücken", so die Überlegung von Daniela Pogorzelski. Ihr Mann Heiko, von Beruf Zimmermann, baute dafür ein außergewöhnlich schönes, zusätzliches Fenster an das Haus. Den kleinen Vorbau für das Adventsfenster verkleidete er mit Schindeln und setzte ihm ein Walmdach auf. Für diese Umsetzung erntete Heiko Pogorzelski viel Lob bei der Fenstereröffnung. Daniela Pogorzelski las eine drollige Geschichte vor, in der sich die kleine Ente Eny sich über die Weihnachtsvorbereitungen auf dem nahen Bauernhof wunderte. Ihr Freund, der kleine Bär Mo, erläutert ihr das und überrascht sie mit einem Tannenbäumchen, behängt mit selbst gebackenen Plätzchen. Auch bei der Liedauswahl kamen die, den Kindern bekannten, modernen Adventslieder zu Ehren. Außerdem besangen die vielen Fensterbesucher den ersten Schnee, der während des Lebendigen Adventskalenders fiel. Während sich die Erwachsenen schließlich in die Garage zu Glühwein und Plätzchen zurückzogen, tobten die Kinder ausgelassen im Garten der Familie und genossen die weiße Pracht. Den Lebendigen Adventskalender gibt es auch im Internet: www.schonacher-adventsfenster.de