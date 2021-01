Schonach Ein Kenner der landwirtschaftlichen Belange

"Karl Rombach vereint in sich den unter anderem durch seine politische Karriere erworbenen Weitblick und die enge Verbindung zu seiner Heimatregion", so die Vorstände der ZG Raiffeisen, Lukas Roßhart und Holger Löbbert. "Als Kenner der landwirtschaftlichen Belange und mit seinem engen Kontakt zu den Mitgliedern hat er das Unternehmen in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender immer mit großer Souveränität begleitet und beraten." Mit der kommenden Generalversammlung am 25. Juni gibt Rombach den Posten altersbedingt ab.

Die ZG Raiffeisen erwirtschaftete eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr 1,2 Milliarden Euro. Die genossenschaftliche Unternehmensgruppe mit Sitz in Karlsruhe betreibt im Südwesten Deutschlands rund 200 Niederlassungen: Agrar- und Technikstandorte, Baustoffniederlassungen, Tankstellen sowie Haus- und Gartenmärkte. Zudem handelt die ZG Raiffeisen mit Heizöl und Diesel und produziert Tierfutter.