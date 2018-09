Schonach Drei Tage lang herrscht Hochbetrieb

Von Kommandant Dirk Schuler erhielt die 15-köpfige Gruppe aus St. Wendel um Ralf Freude, der sich selbst scherzhaft als "Schonachbeauftragter" bezeichnet, eine Seite Speck und die passenden Vesperbretter mit einer Erinnerungsgravur. Drei der Teilnehmer fahren schon seit 1983 mit nach Schonach. Begeistert ist die Gruppe vor allem von der Größe des Festes sowie vom Programm, das auch am Sonntag wieder einiges zu bieten hatte.

Nach einer langen Partynacht von Samstag auf Sonntag spielten die Musiker der Kurkapelle Schonach bereits um 11 Uhr im Festzelt zum Frühschoppenkonzert auf. Zu bieten hatten die Musiker unter Dirigent Markus Kammerer wieder ein breites Blasmusikrepertoire.

Für den Sonntag-Nachmittag war den Machern des Volksfestes erneut ein Wurf gelungen: Die 19 Musiker der Blaskapelle Charivari aus dem Remstal, die auch für Auftritte auf dem Cannstatter Wasen bekannt sind, präsentierten neben traditioneller Blasmusik im Egerländerstil auch Partyhits mit Oldies, Schlagern sowie Rock- und Popmusik.

Am Montag gab es das traditionelle Handwerkervesper. Ein Extra-Angebot aus der Küche der Veranstalter lockte nochmals hunderte Besucher an: Von den begehrten Volksfesthaxen, die es traditionell nur montags gibt, wanderten rund 850 über die Theke. Was für die Besucher ein kulinarischer Genuss ist, bedeutet für viele ehrenamtliche Helfer schweißtreibende Arbeit. Denn an einem eigens für das Braten der Haxen gebauten Grill, der mit rund 500 Kilo Holzkohle befeuert wird, muss es vor allem am frühen Abend schnell gehen, wie Grillmeister Adrian Schwer im Gespräch erklärte. Denn dann laufen viele Handwerksbetriebe zum Handwerkervesper auf dem Festgelände auf.

An die 25 Platzreservierungen waren im Vorfeld bei den Organisatoren des Feuerwehrfestes eingegangen. Musikalisch wurden die Besucher mittags von der "Schochenbacher Spätlese" unterhalten, während am Abend Stimmung und Party pur von der Band "Hautnah" garantiert wurde. Noch bis in die Nacht hinein feierten hunderte Volksfestfans ausgelassen.