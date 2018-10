Schonach Digitale Kunst trifft surreale Malerei

Arbeiten aus ihrem reichen künstlerischen Schaffen stellt auch Isabell Hüsgen, die Mitbegründerin der Galerie, wieder vor. Sie und Luitgard Dederich lernten sich vor Jahren im "KunsTraum" an der Rur in Düren kennen. Für Dederich ist es selbstverständlich, dass außer den Arbeiten der beiden auch wieder Arbeiten von Malern aus der Ateliergemeinschaft zu sehen sind, wie beispielsweise von Armin Müller-Soldwedel, Nuran Kremer, Sebastian Gerhards oder auch von der Dozentin Andrea Kasten. Daneben ist auch das eine oder andere Werk aus den Kursen in der Galerie Waldtreppe zu besichtigen.

Dederich ist es auch gelungen, den Krefelder Maler und Fotokünstler Friedrich Schürmann für die aktuelle Ausstellung zu gewinnen. "Meine Werke entstehen fast komplett am PC", erzählte Schürmann im Gespräch mit unserer Zeitung – so kommen tatsächlich "fantastische", zukunftweisende Bilder zustande.

Die Ausstellung ist auch dem Gedenken an den am 16. Oktober 2017 plötzlich verstorbenen Holzbildhauer Helmar Maier aus Dietingen bei Rottweil gewidmet. Einige seiner Arbeiten sind ebenfalls in der Ausstellung "Zwischen Zeiten" zu sehen.

Laut Dederich stellen die Erben des Künstlers außerdem einige Werke der Galerie für die Dauerausstellung zur Verfügung.

Die Ausstellung dauert bis 27. April 2019. Termine zur Besichtigung können mit Martha Dold, Telefon 07722/16 74 oder 0172/1 39 07 13, und bei Luitgard Dederich, Telefon 02463/90 53 60 oder 0177/7 38 21 84, sowie per E-Mail an dederich@t-online.de vereinbart werden.