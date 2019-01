Schonach Die Sterne gehen jetzt zurück

Der Lebendige Adventskalender in Schonach ist schon wieder Geschichte. Kürzlich gaben die Beteiligten im Foyer des Haus des Gastes bei einem kleinen Empfang die Sterne zurück.

Schonach. Begrüßt wurden die Teilnehmer der jüngsten Aktion von Carmen Spath und Daniela Schuler, die sich hauptverantwortlich für die Organisation zeigen. Schuler dankte den Teilnehmern des vergangenen Jahres, es waren über die Hälfte gekommen, für ihre Mühen und erinnerte daran, der lebendige Adventskalender 2019 zum 20. Mal eine vorweihnachtliche Atmosphäre in Schonach schaffen werden. "Dank gilt all jenen, die uns die ganzen Jahre hindurch unterstützt haben", so Schuler. Nicht nur Fenster wurden gestaltet, sondern durchweg auch heiße Getränke und Gebäck gereicht und das auf eigene Kosten.

Das sei sicherlich nicht selbstverständlich. Reizvoll waren auch in diesem Jahr wieder alle Fenster, nicht nur Schonacher kamen zu den Öffnungen, wußte sie. Sie habe einige Gespräche mit Ortsfremden geführt, die ganz begeistert von der Aktion waren. Ganz toll fand es Schuler, dass man auch für die kommende Adventszeit schon wieder viele Mitstreiter gefunden habe.