Schonach Die "Steinwüste" im Kurpark ist passé

Herbert Fehrenbach (CDU) stellte fest, dass er mit dieser Lösung leben könnte, die Granit-Blöcke dagegen sah er als "Steinwüste" an. Auch Birgit Mertz-Hahn (FWV) das diese Lösung als "optisch ansehnlich" an, genauso ihr Fraktionskollege Volker Lehmann, der nach eigener Aussage eigentlich grundsätzlich gegen eine Abgrenzung war.

Silke Burger (CDU) wollte dann doch lieber ein Geländer mit Durchgangsmöglichkeiten zum See. Sie sah nämlich mit den Sitzmöbeln immer noch ein hohes Risiko, vor allem aufgrund der Steinblöcke im See. Ihr Fraktionskollege Christian Herr hielt dagegen – ein Restrisiko gäbe es immer und Dominik Wehrle (SPD) ergänzte, da müsse man halt schon auch an die Aufsichtspflicht der Eltern appellieren.

Bürgermeister Jörg Frey ließ schließlich abstimmen: Am See von der Brücke bis zur Kurve soll ein Geländer in derselben Ausführung wie auf der Brücke angebracht werden, die Fläche zwischen der Kurve und der Seeterrasse soll mit drei Sitzelementen versehen werden. Bei drei Gegenstimmen beschloss der Rat die Maßnahme, die maximal 14 000 Euro kosten soll.