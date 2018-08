Schonach Die Schonacher rüsten zum Volksfest im Obertal

Im Takt und bei strömendem Regen ziehen die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr die Plane in das Gerippe des großen Festzeltes ein. Das Wetter war nicht gerade aufbaufreundlich am Samstag, aber die Helfer nahmen es sportlich. Regnet es beim Zeltaufbau, ist es meistens an den Festtagen des Volksfestes eher schön. Von daher also ein gutes Omen. Um 7 Uhr begannen die knapp 40 Helfer der Feuerwehr und der Jugend unter Anleitung eines Zeltmeisters mit dem Aufbau des großen Zeltes. Der ist nötig, denn vor allem die Errichtung des ersten Felds muss absolut im Winkel sein, ansonsten passen am Ende die anderen Gestänge und Masten nicht, die rund 1500 Quadratmeter Folie für Seitenwände und Dach lassen sich nicht einziehen.

Knapp zehn Tonnen Material wurden am Samstag für das rund 45 auf 31 Meter große Zelt verbaut. Bis Samstagmittag stand das in größten Teilen, und die Helfer konnten darin wenigstens etwas Schutz finden. Aber nicht lange, denn auch Küchen- und Barzelt sollten bis Samstagabend stehen, damit mit dem Innenausbau begonnen werden kann, wie Christof Schwer, Vorsitzender des veranstaltenden Fördervereins der Feuerwehr, berichtete.

Bis kommenden Samstag sollen dann die knapp 31 Meter lange Theke, Bühne und Kaffeebar stehen, die über 1200 Sitzplätze gerichtet und die etlichen Kilometer an Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen verlegt sein. Bis zum Fassanstich am Samstag um 15.30 Uhr muss dann alles bereit sein, damit die 49. Auflage des Schonacher Volksfestes starten kann.