Schonach "Die nächste Chance kommt bestimmt!"

Schonach/Schönwald. Bereits bei ihrem ersten Olympia-Rennen am Dienstag fehlte der Top-Sprinterin Sandra Ringwald das Quäntchen Glück, um ins Sprintfinale zu kommen. Beim zweiten Wettbewerb über zehn Kilometer im Freistil am Donnerstag belegte die für das Skiteams Schonach-Rohrhardsberg startende Langläuferin aus Schönwald den 26. Platz bei einem Starterfeld von 90 Teilnehmerinnen. Nun hoffen sie, ihre Familie, Freunde und Bekannte und das heimische Skiteam, dass sie beim Staffel-Wettbewerb über viermal fünf Kilometer am Samstag, 17. Februar, ab 10. 30 Uhr (MEZ) starten darf: Schließlich sind aller guten Dinge drei.

Doch ganz egal, wie es für Sandra Ringwald bei der Olympiade weitergeht: Das Skiteam, die heimischen Wintersportfans und selbstredend ihre Familie sind mächtig stolz auf sie. Allen voran Sandras Eltern Susi und Klaus Ringwald. Sie sind seit Montag gemeinsam mit den Eltern ihres Freundes, dem Kombinierer Fabian Rießle (SZ Breitnau), vor Ort und haben "Sandy" und "Fabi" auch schon getroffen. "Aber nur kurz", wie Susi Ringwald per WhatsApp dem Schwarzwälder Boten mitteilt. Sie, ihr Mann Klaus, Fred und Barbara Rießle sehen sich die Wettkämpfe ihrer Kinder an. Sie brauchen zwar ziemlich viel Zeit, rund eineinhalb Stunden bis sie von Seoul aus mit dem Zug und Bus in Pyeongchang sind, "doch dann geht’s los".

Am Dienstag waren Ringwalds und Rießles bei Sandras erstem Olympiastart beim Sprint der Langläuferinnen dabei. Am Mittwoch verfolgten sie das Geschehen auf der Normalschanze und in der Loipe, bei dem "Fabi" Platz sieben nach Pech auf der Schanze und starkem Auftritt in der Loipe belegte. Am Donnerstag sahen sich Ringwalds und Rießles das Zehn-Kilometer-Rennen der Frauen an, bei dem "Sandy" anfangs auf der sehr schwierigen Strecke zwar sehr gut unterwegs war, am Ende allerdings nur den 26. Platz belegte.