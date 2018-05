Schonach Die Historie ist kein alter Hut

Schonach. 39 Interessierte waren dieser Einladung gefolgt und erlebten einen aufregenden und interessanten Tag. Mit dem Reisebus ging es von Schonach aus nahezu drei Stunden bis zum Ziel.

In zwei Gruppen aufgeteilt erhielten die Strohfreunde dann unter fachkundiger Führung und im feinsten Schwizerdütsch faszinierende Einblicke in das moderne Museum. Es befindet sich in der von Strohfabrikanten August Isler 1860 klassizistisch erbauten und auf beeindruckende Weise 2013 zum Museum umgestalteten Villa Isler im Park von Wohlen.

Nach einer multimedialen Einstimmung zur Geschichte der Freiämter Hutgeflechtindustrie durften die Ausflügler beeindruckende Einsichten in die Strohverarbeitung gewinnen. Es begann mit der vorindustriellen Zeit, in der – wie einst in Schonach – viele Heimarbeiterinnen wahre Kunstwerke aus Stroh erschufen. Ob die Herstellung der anschließend kunstvoll verarbeiteten Strohschnüre aus Strohhalmen oder das mühsame Erstellen von Strohplatten aus aufgeschlitzten, geplätteten und aufgeklebten Strohhalmen, alles wurde zeitgemäß und ansprechend ausgestellt und vorgeführt. Für die Kinder gab es eigene Entdeckerkisten mit Forschungsaufgaben und Suchaufträgen.