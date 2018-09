Schonach Die ganze Region ist einbezogen

Bananen, Apfelspalten sowie diverse Energiespender gingen immer. Dennoch mussten die Helfer auch die Erfahrung machen, dass so mancher der Fahrer an der Verpflegungsstelle einfach durchfuhr – das Wegschlagen der dargebotenen Getränke gab es in diesem Jahr kaum – so mancher Fahrer bedankte sich sogar. Immer wieder wurde auch nach Energiegeln gefragt. Kaum gefragt war unterwegs die Hilfe des DRK. Bejubelt, wenn man ihn erkannte, wurde der reine Amateurfahrer Christof Schilli aus Schönwald.