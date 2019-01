Schonach "Der Schnee ist für uns sehr wichtig"

Wer den Stand des Ferienlands auf der CMT sucht, wird noch bis Sonntag, 20. Januar, in Halle 6, Standnummer C 58, fündig. Vom Ferienland ist jeweils ein Vertreter vor Ort. So war auch Weis für einige Tage präsent. "Ich bin den ganzen Tag am Reden. Ich hoffe meine Stimme hält durch. Mit Halsbonbons hält man sich über Wasser", beschreibt er eine Herausforderung beim ständigen Kundenkontakt auf der Messe. "Wir gehen auch aktiv auf den Kunden zu, sobald sich jemand in die Nähe des Stands traut", schmunzelt er.

Blick voraus geworfen

Im Gespräch mit unserer Zeitung wirft er den Blick voraus. Im Herbst fällt voraussichtlich vonseiten der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) die Entscheidung, ob sie mit dem Ferienland kooperieren wird. Einer solchen Kooperation wurde bereits von den am Ferienland beteiligten Kommunen Schönwald, Schonach, Furtwangen und St. Georgen zugestimmt. Doch natürlich erst, wenn die HTG auch ihr Ja gibt, ist die Kooperation in trockenen Tüchern.

Ebenfalls in diesem Jahr soll die Mountainbike-Konzeption zum Abschluss gebracht werden. Im Vorfeld müssten die betroffenen Grundstückseigentümer befragt werden. Das nehme viel Zeit in Anspruch. Doch Weis ist zuversichtlich, dass das Konzept noch in diesem Jahr fertig sein wird. Dann würden die Mountainbike-Wege komplett neu ausgeschildert und eine neue Karte aufgelegt. Außerdem stehe im Frühjahr nach drei Jahren die erneute Zertifizierung des U(h)rwaldpfads am Rohrhardsberg als Premium-Wanderweg an. Der Weg werde durch den Schonacher Schwarzwaldverein in Verbindung mit dem Forstamt Triberg gepflegt. Weis geht auch hier davon aus, dass einer erneuten Zertifizierung durch das Deutsche Wanderinstitut nichts im Wege stehen wird. Überarbeitet werde zum Frühjahr hin auch die Wanderkarte.