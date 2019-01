Schonach Der Langlauf findet im Stadion statt

Begonnen wurde mit den Staffelwettbewerben am Samstag, die Einzelrennen wurden am Sonntag gestartet. Zum Bedauern der Organisatoren und Sportler war das Wetter nicht so, wie man es gerne gehabt hätte. Die Temperaturen befanden sich bereits am frühen Samstagnachmittag deutlich im Plus – was aber für die Nichtläufer durchaus angenehmer war.