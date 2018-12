Schonach Der Film kommt bestens an

Als sich beim Schneiden der gefilmten Szenen Lücken in der Geschichte ergaben, fügte die Gruppe kurzerhand einen Erzähler ein, der die Verbindungen knüpfte. Fagone brillierte in dieser Rolle mit einer sympathischen Mischung aus altklugen Sprüchen und schnoddrigen Kommentaren.

Als Krönung der Vorführung kam der Schulsong auf die Leinwand – eine Komposition mit Ohrwurmpotenzial, komponiert von Gianluca Fagone und Alex Breidt, der auch die Texte der Schüler für den Song in Form brachte. Eingesungen wurde "Löwenherz" von Anna Duffner, Selina Hettich, Jennifer Haas, Gianluca Fagone und Yves Rosendörfer.

"Ich bin sehr glücklich, dass wir das Projekt hier an der Schule haben konnten", erklärte Sabine Emde und dankte der Gemeinde Schonach, dem Förderverein der Schule sowie weiteren Sponsoren. "Ich bin richtig stolz, die Schulleiterin von euch zu sein", bestätigte sie den Schülern ihre Anerkennung.

Der Schulsong wird, sobald die rechtliche Seite geklärt ist, auf der Internetseite der Schule zu hören sein. Eine weitere Filmvorführung ist für die Eltern der Neuntklässler geplant, und auch für die kommende Abschlussfeier 2019 sollen die Projektergebnisse nochmals in Auszügen präsentiert werden.

Viel Zeit investierte Breidt in die Nachbearbeitung des Filmmaterials. Genau mochte er das nicht in Zahlen fassen. Und beim abschließenden "Ma­king-of" samt misslungener Szenen amüsierten sich die Schüler über die Ausrutscher der Akteure. Dabei wurde aber auch deutlich, wie viel Engagement und Disziplin die Neuntklässler für das Projekt an den Tag legten.