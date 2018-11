Schonach Der Ausbau schreitet voran

Felix Stiegeler, Inhaber der gleichnamigen Firma erklärte kurz einige Details zu seinem Unternehmen, das seinen Sitz in Schönau hat und mittlerweile mit 35 Mitarbeiter Netze in vier Landkreisen mit rund 9000 Kunden versorgt.

Besitzer des Neztes im Schwarzwald-Baar-Kreis sei der Zweckverband Breitband, die Firma Stiegeler habe dieses gepachtet und betreibt es. Im Grund, so Stiegeler, könnte auch jeder Fremdanbieter auf das Netz zugreifen, müsse dann aber Nutzungsentgelte bezahlen. Allerdings habe man bisher noch keine Anfragen erhalten. Andersherum läuft es schon: Stiegeler bietet Kunden an, vom nächstmöglichen Glasfaseranschluss über vorhandene Kupferleitungen mit sogenanntem VDSL anzuschließen. Eine gute Möglichkeit, die Leistung zu erhöhen, an jene des direkten Glasfaser-Anschlusses käme diese jedoch nicht.

Stiegeler beschrieb den direkten Anschluss an das schnelle Netz und auch, was alles beachtet werden muss, welche Hardware benötigt wird. So sollten auf jeden Fall im Haus neue Leitungen verlegt werden, denn hier sind fast immer noch die alten Kupferkabel Maß der Dinge. "Hier kann Ihnen Ihr Hauselektriker sicherlich weiterhelfen und falls nicht, unterstützen wir gerne", so Stiegler. Der Fachmann ging auch auf die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten und Gebühren ein, betonte, das die Kündigung des alten Anschlusses über Stiegeler erfolgen sollte. "Machen Sie das bitte nicht selber – Ihre Rufnummer ist dann weg", informierte er die Bürger.

Die Zuhörer zeigten sich sehr interessiert, auch viel Fragen zu Gebühren, tatsächlicher Leistung, Vertragsdauer oder die Möglichkeit des Fernseh-Anschlusses über Stiegeler tauchten auf.

Alle Fragen konnte der Inhaber, der zusammen mit Prokurist Alexander Knobel auch nach dem offiziellen Teil Rede und Antwort stand, beantworten.

Bürgermeister Frey dankte Stiegeler für seine Ausführungen und betonte, dass man sich zu Fragen des Ausbaues auch gerne an das Rathaus wenden könne.