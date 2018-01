Schonach Den Lebensmut nie verloren

In Köln am Rhein geboren als Tochter des Arztes Rottner, verbrachte sie auch ihre Volksschulzeit dort.

Als der Zweite Weltkrieg in eine Phase kam, in der es zunehmend Luftangriffe gab, floh sie mit ihrer Mutter und ihren beiden jüngeren Geschwistern, einem Bruder und einer Schwester, nach Freiburg. Da ihre Mutter aus dem Schwarzwald stammte, war es für diese eine logische Landflucht, zumal der Ehemann eingezogen worden war. Dort besuchte Hannelore das Lyzeum, um danach eine Ausbildung zur Kindergärtnerin zu machen.

Nachdem der Vater aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, zog die Familie nach Schönwald, wo sich ihr Vater als erster Arzt niederließ. Sie selbst arbeitete einige Jahre im Kinderheim Viktoria und im "Waldpeter" als Kinderbetreuerin und nebenbei in der Praxis des Vaters. 1959 heiratete sie Günther Pischack, der in Königsberg im einstigen Ostpreußen geboren war und nach der Vertreibung in den Schwarzwald kam. 1962 wurde ihre Tochter Susanne geboren, im gleichen Jahr starb ihr Vater, in dessen Praxis sie nach der Heirat gearbeitet hatte. Im ehemaligen Doktorhaus machte man aus der Praxis Fremdenzimmer, da der Ansturm an Feriengästen enorm war.