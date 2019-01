Schonach Das Miteinander als sinnhafte Basis

Sie warf einen Blick zurück, erinnerte an die Fertigstellung des neuen Kurparks, der nun, wie man es sich gewünscht habe, ein zentraler Punkt in der Gemeinde geworden sei. Sie erinnerte auch an die enorme Trockenheit und deren Folgen. So schwierig diese Phase auch gewesen sei, habe sie doch für einen positiven Effekt gesorgt: zusammen mit Schönwald habe man an die Wasserversorgung Furtwangens angeschlossen, ein wahres Paradebeispiel an interkommunaler Zusammenarbeit. Das Baugebiet am Mühleberg-Nord sei nun nahezu ausverkauft, es sei auch in Zukunft enorm wichtig, Neubaugebiete aber auch bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Ebenso müsse man sich weiterhin Gedanken über die Versorgung mit altersgerechtem Wohnraum und natürlich der Ärzteversorgung machen. Eine Sorge weniger habe man nun mit dem neuen, in privater Hand liegenden Kindergarten, der im Februar eröffnen soll. "Und der ist wirklich nötig", versicherte Burger. "Denn die Gemeinde kann glücklicherweise wieder mehr Geburten vorweisen, im letzten Jahr waren es knapp an die 60, so viele wie schon seit Jahren nicht mehr." Silke Burger führte auch zurück zum Ausbau des Breitbandes, zur Strohhutfabrik Sauter, zum geplanten neuen Skilift am Winterberg. Aber auch künftig, so die Bürgermeisterstellvertreterin, warten große Aufgaben auf die Gemeinde und deren Bewohner. Sie führte hier die Sanierung der öffentlichen Gebäude wie Schule, Kindergarten und Haus des Gastes und die Sanierung der Gemeindestraßen an.