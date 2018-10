Schonach Das Kulturgut ins rechte Licht rücken

Die Besucher diskutierten eifrig mit. Zuerst ging es hauptsächlich um die ehemalige Strohhutfabrik. Katrin Kimmg wollte wissen, ob denn das Wohnhaus und die Fabrik Sauter unter Denkmalschutz stehen würden. Das sei so, erklärte Frey, allerdings das Wohnhaus nur im Ensemble mit der Fabrik. Und deren Zustand sei dermaßen schlecht, dass es wohl als Kulturdenkmal ausgestuft werden könnte – "wenn wir den Antrag dazu stellen."

Es kam die Frage auf, ob man das Gebäude nicht zuerst einmal entkernen solle, um den wahren Zustand zu erfahren, bei Abriss müsse man die Baubestandteile ja eh separieren. Frey erklärte, dass nicht nur der Zustand sorge mache, wolle man das Gebäude als Museum nutzen, müsste die Statik verstärkt werden.

Überhaupt gingen die Meinungen auseinander: die einen plädierten für Erhalt, die anderen für Abriss. Auch der Bau einer Anlage zum betreuten Wohnen mit Integration eines Museums kam durch Wolfgang Schyle zur Sprache. Frey hierzu: "Das Gelände ist dazu zu klein." Er sei sich der Notwendigkeit einer solchen Anlage durchaus bewußt und auch Investoren hätten schon angeklopft. "Nur brauchen wir dazu ein ausreichend großes und zentrumsnahes Gelände."

Elisabeth Wehrle schlug vor, die Krippe und Maschinen der Strohhutfabrik in Glaskästen im Kurpark auszustellen. Frey erinnerte, dass ja ursprünglich im Kurpark eine Hofbühne geplant gewesen sei, in deren Obergeschoß hätten sich dann auch Räume geboten.

Die Kulturwissenschaftlerin Sabine Dietzig-Schicht, die auch schon bei der Sichtung des Inhalts der Strohhutfabrik dabei war, merkte beim Treffen an, dass man dort wahre Schätze liegen habe, mit denen man auch etwas machen kann. Ihr schwebte ein Museum mit Café, Shop und Veranstaltungsräumen vor. Sie regte außerdem an, am aktuellen Ort der Strohhutfabrik einen Neubau entstehen zu lassen. Sicherlich könnte man an der einen oder anderen Stelle auch Fördergelder bekommen.

Insgesamt waren sich die Beteiligten mehrheitlich einig: Es sollte am heutigen Standort der Strohhutfabrik ein Neubau mit typischem Industriecharakter entstehen. Dort sollte im Hauptthema die Strohhutflechterei, aber auch weitere Besonderheiten Schonachs, wie etwa das Uhrenhandwerk gezeigt werden. Und auch die heutigen Firmen sollten mit ins Boot genommen werden. Außerdem sei zu überlegen, ob die Touristinfo dann nicht in das neue Gebäude umziehen könnte.

Frey versicherte, dass er diese Themen dem Gemeinderat vorlegen wolle. "Und natürlich werden wir auch prüfen, wie wir das ganze finanzieren und wo wir Zuschüsse erhalten könnten". Die Bürger werde man auf dem Laufenden halten, so Frey, er betonte aber, dass die Sache seine Zeit brauchen würde.