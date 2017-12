Das erste Fenster am "Lebendigen Adventskalender" in Schonach öffnete sich am Freitagabend bei Familie Paul in der Lindenstraße 3. Es beschreibt die Geschichte eines kleinen Jungen, der einen seltsamen Adventskalender in Form eines Bären bekommen hatte. Nachdem Nicole Paul das Fenster enthüllt hatte, stimmte das Trio Barbara Ruf, Franz Hör und Andreas Kaiser weihnachtliche Lieder an, die von den rund 40 Besuchern mitgesungen wurden, bevor es zu Kinderpunsch, Glühwein und Gebäck überging. Foto: Kommert