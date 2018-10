Schonach Dank für eine gute Ernte in der Ökumene

Viele schmackhafte Speisen hatte das Küchenteam unter der Leitung der Kirchengemeinderätinnen Melanie Rombach und Irmgard Schneider zubereitet. Am schnellsten waren die spanischen Tortillas ausverkauft, aber es gab auch noch Kürbiseintopf und Grillwürste, die besonders begehrt waren. Die Konfirmanden boten frische Waffeln an und zudem warteten leckere Kuchen und Torten in allen Farben auf hungrige Besucher. Doch der am meisten frequentierte Stand war der Tisch mit den Tombola-Gewinnen. "Der Hauptpreis ist eine Kuckucksuhr", wusste Markus Ockert, der stolz auf die vielen Erntegaben und sonstigen Spenden blickte. Einige Kinder und Jugendliche verkauften die rund 600 Lose, die wie warme Semmeln weg gingen. "Die Hälfte des Erlöses ist für den Tafelladen in Triberg bestimmt und außerdem gewinnt jedes dritte Los", verriet der Pfarrer. Wer eine Niete gezogen hatte, bekam zum Trost einen Apfel oder ein Päckchen mit Blumensamen.