Am ersten Adventwochenende, Samstag, 2. und Sonntag, 3. Dezember, steigt in der Bike Ranch am Fabrikberg 14 in Schonach ein Christmas-Event, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Carsten und Mirjam Schnürle von der Bike Ranch, die auch JobRad-Fachhandelspartner ist, versprechen: "Es werden die heißesten Trends und Highlights der Radsaison 2018 präsentiert: vom Kinderbike übers Rennrad bis zum vollgefederten Hightech-Bike sowie die neueste Generation von E-Bikes und vieles mehr..." . Foto: Börsig-Kienzler