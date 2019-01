Schonach Chefarzt Dirk Watermann räumt mit Vorurteilen auf

Schonach. Jede neunte Frau in Westeuropa erkrankt an Brustkrebs. Grund genug für die Landfrauen der Raumschaft Triberg sich mit Diakonie-Chefarzt Dirk Watermann aus Freiburg mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Tätig am geprüften Brustzentrum Südbaden erläuterte Watermann den Frauen ausführlich, was die Zertifizierung ausmache. Von der Diagnose bis zur plastischen Chirurgie werden in diesen Zentren die Frauen umfassend medizinisch und psychisch von einem Netzwerk betreut.

Watermann ging in seinem Vortrag Diagnose und Früherkennung genau durch, informierte über die Behandlung und die anschließenden Maßnahmen zur Schmerztherapie, Versorgung mit Implantaten oder Prothesen sowie die psychische Betreuung.