Schonach (ec). Ein Baugesuch zur Erstellung eines Carports auf dem Grundstück Kroneckstraße 3 in Schonach lag dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vor. Die Gemeindeverwaltung schlug vor, die Zustimmung zu erteilen, allerdings nur unter der Prämisse, dass der Carport nicht mit Garagentoren verschlossen werden darf, beziehungsweise wenn, dann nur mit elektrischen Toren. Christian Kuner (SPD) merkte an, dass er so keine Zustimmung geben könne: "Mit Garagentor braucht es fünf Meter Abstand zur Straße." Er schlug vor, lediglich zu vermerken, dass der Carport keine Tore erhalten dürfe. Dem stimmte Bürgermeister Jörg Frey zu, und auch der Gemeinderat erteilte sein Einverständnis.