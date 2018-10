Schonach Buntes Reiterfest auf dem Beständerhof

Reiter und Pferd hatten verschiedene Aufgaben zu erfüllen, so musste eine Jacke abgehängt und Angezogen werden, eine Fahne musste geholt und ein Apfel gefischt werden – alles vom Pferd aus! Und dann wurde noch die Dual-Aktivierung gezeigt, eine Trainingsmöglichkeit für Pferde.

Aber das war noch lange nicht alles an Programm. Andy Hör führte interessierte Gäste gerne durch seinen Hof und fand für seine Erklärungen über Hof, alte Maschinen, Bewohner und Tiere viele dankbare und interessierte Zuhörer.

Im kleinen, separaten Pferdestall indess gab es einen Flohmarkt und eine Bilderausstellung zum Hof. Kinder konnten dort basteln, unter anderem mit hofeigenen Kastanien, und malen. Auch der Förderverein der Strohhutfabrik zeigte sich und sein Anliegen.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls wieder gesorgt – und das mit vielerlei Leckerbissen. Etwa in Form von hofeigenem Lamm oder Fleischkäse ebenfalls vom hofeigenen Schaf. Das Reitzelt wurde zur Kaffee-Stube umfunktioniert. Es gab eine Vielzahl an leckeren Kuchen. Und dort spielte auch die Alte Garde zum Frühschoppen-Konzert auf.

Und dann gab es noch das Hofquiz. Wie lange alle vom Beständerhof geernteten Heuballen in einer Reihe sind, das sollte man möglichst genau schätzen, um dann eventuell Eintrittskarten in den Europapark, Einkaufsgutscheine für den örtlichen Fachhandel oder Reitstunden zu gewinnen. Der Quizzettel kostete, wie das Ponyreiten, einen Euro. Der Erlös soll, so verriet Andy Hör, wieder der Katharinenhöhe zugute kommen.

Insgesamt war das Team um Kerstin und Andy Hör sehr zufrieden. Dank sprachen sie den Besuchern aus, die gekommen waren, vor allem aber dem Helferteam, das sich aus Familie, Freunden, Reitern und Reitschülern zusammensetzte. Dank galt auch dem benachbarten Tennisclub, er stellte seine Toiletten zur Verfügung. Im kommeneden Jahr soll es auf jeden Fall eine Fortsetzung des Festes geben. "Mal sehen, vielleicht machen wir zum 20-Jährigen etwas Besonderes", überlegt Hör nun.