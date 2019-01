Denn schon Bürgermeister Jörg Frey hatte ausgesprochen, was nötig ist: Er appellierte an die Bürger "mutig und bereit zu sein, dem Verletzten zu helfen".

Diesen Mut zum richtigen Schritt vermittelten die Rotkreuzler jedem, der sie in den Räumen des DRK-Depot in der alten Schule besuchte. Mehrere "Lehrgeräte" standen zur Verfügung, so dass bis zu vier Personen zeitgleich üben konnten.

Der Besuch war tatsächlich gut und viele Bürger mussten zugeben, dass sie sich das so einfach nicht vorgestellt hätten – mit einer Ausnahme: Das Gerät fordert durchaus auch zur Herzdruckmassage auf, was richtig hart sein kann. Denn zwischen 100- und 120-mal richtig kräftig drücken, das ist ganz schön anstrengend, wie auch Tanja Lehmann und Reinhold Herr feststellen mussten. Denn das Gerät schickt nicht automatisch einen Stromimpuls, es will durchaus auch, dass der Helfer arbeitet.

Ein Manko haben die beiden DRK-Fachleute allerdings festgestellt: Lediglich eines der vielen Geräte ist 24 Stunden am Tag öffentlich zugänglich, da sollte man mit der Gemeindeverwaltung noch einmal sprechen, waren sie sich einig. Direkt nebenan, in der Dom-Clemente-Schule, gab es ein "Defi-Training plus". Dort hatten die Lehrer der Schule eine Erste-Hilfe-Ausbildung, zu der auch die Schulung am AED-Gerät gehörte.