Schonach Bücher und Eine-Welt-Waren im Pfarrzentrum

Gleichzeitig veranstaltet der Eine-Welt-Kreis "Effata" den Verkauf von fair gehandelten Waren aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Angeboten werden verschiedene Lebensmittel, unter anderem Kaffee, Tee, Honig, Gewürze und Schokolade. Außerdem können die Besucher Kunsthandwerk, zum Beispiel Schmuck und Dekoartikel, erwerben, aber auch Schals, Tücher, Taschen und Geschenke für jeden Anlass.

Wie schon im vergangenen Jahr wird der "Schonacher Kräutertee" bei dieser Veranstaltung angeboten. Die Einnahmen aus dem Teeverkauf wird dieses Jahr Philipp Müller aus Furtwangen für sein Projekt Duwa Lofunga in Malawi zur Verfügung gestellt. Seit einigen Jahren fördert das Projekt begabte Schüler, damit sie an einer privaten Schule einen guten Abschluss machen können. Müller versichert sich bei seinen regelmäßigen Besuchen in Malawi, dass die Hilfe dort ankommt und ist davon überzeugt, dass der Weg aus der Armut heraus nur über Bildung führt. Deshalb wird um Unterstützung für diese Aktion gebeten.

Natalie Damm liest vor

Am Sonntag, 11. November, um 15.30 Uhr, liest die Pianistin Natalie Damm aus Gremmelsbach eine Märchenerzählung aus ihrem neu erschienenen Buch "Hinaus, in die große weite Welt". Die Geschichte "Die Maus und das Wollknäuel" wird von der Autorin mit eigenen Klavierstücken umrahmt. Dieses musikalische und literarische Vergnügen für Kinder und Erwachsene dauert rund 25 Minuten bei freiem Eintritt.

Ausstellung am Mittwoch

Die Öffnungszeiten der Ausstellung im Pfarrzentrum: Samstag, 10. November, 17 bis 20.30 Uhr; Sonntag, 11. November, 10 bis 18 Uhr. Um 15.30 Uhr ist die Märchenlesung mit Natalie Damm. Es werden durchgehend Kaffee und Kuchen angeboten. Am Mittwoch, 14. November, ist die Ausstellung von 16 bis 19 Uhr geöffnet.