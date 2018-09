Schonach Buchhandlung Osiander eröffnet Filiale an der Karlstraße

Derk Ischen, der in ­Lauchringen das Modehaus Banholzer betreibt, wird aber am Donaueschinger Standort bleiben. "Es geht weiter", sagt er. Auf seiner Fläche würden weiterhin Textilien verkauft. Auch werde er kräftig in den Standort investieren, denn schließlich sei es eine 1A-Lage, die den Test mit dem Outlet-Geschäft bestanden habe.

Auf der anderen Hälfte wird die Tübinger Familienbuchhandlung Osiander zum 30. November ihre Filiale eröffnen. Vor wenigen Wochen hätten sich die Vermieter und Osiander-Geschäftsführer und Mitinhaber Christian Riethmüller persönlich in Donaueschingen kennengelernt. Die Chemie habe von Beginn an gestimmt. Riethmüller sei von der Stadt und dem Standort des neuen Ladens sofort begeistert gewesen und schnell habe man sich auf einen langfristigen Mietvertrag geeinigt.

Osiander betreibt bereits seit über 20 Jahren eine Filiale in Schwenningen und seit über zehn Jahren eine in ­Villingen. Und Donaueschingen habe schon länger auf dem Wunschzettel der Familie Riethmüller gestanden.

Buchpotenzial vorhanden

"Es gibt in Donaueschingen mit über 20 000 Einwohnern nur eine zwar schöne, aber dennoch nicht mitten im Zentrum gelegene Buchhandlung. Das Buch-Potenzial, das in Donauschiengen und Umgebung vorhanden ist, wird damit nicht abgeschöpft, sodass hier unnötigerweise Buch-Umsatz ins Internet verschwindet. Der größte und umsatzstärkste Buchhändler in Donaueschingen ist, wie überall anderswo auch in Deutschland, Amazon. Leider. Mit unseren zusätzlichen 390 Quadratmetern für ­Bücher, Postkarten, Kalender und Geschenkartikel in einem wunderschönen neuen Laden, in den wir mehr als 300 000 Euro investieren werden, und wofür fünf bis sechs neue Arbeitsplätze entstehen werden, wollen wir dafür sorgen, dass die Attraktivität der Innenstadt Donaueschingen als Einkaufsstadt wächst, und gleichzeitig dafür sorgen, dass mehr Menschen ihre Bücher im Handel in Donaueschingen einkaufen", so Christian Riethmüller.