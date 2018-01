Schonach "Bravo Anna. Olympia 2022!"

Das 35-köpfige internationale Starterfeld zeigte anschauliche Sprünge. Aber auch Jäkle, die mit ihrem Geburtsjahrgang 2003 zu den jüngsten im Feld gehörte, zeigte einen hervorragenden Sprung. Im Gegensatz zum Probesprung steigerte sie sich vor den Augen der Schonacher Delegation um 10,5 Meter auf 69,5 Meter. Dies bedeutete zwischenzeitlich für sie: Rang eins und ein Platz in der Leadersbox, wo die ersten Fotografen auf sie warteten. Nur die sprungstarken Ayane Miyazaki (Japan), Lisa Hirner (Österreich) und Jenny Nowak aus dem eigenen Lager zeigten einen noch weiteren Satz als Anna Jäkle.

"Unglaublich, wo sie diesen Sprung wieder hergeholt hat. Ich weiß gar nicht, wie sie das immer macht", sagte Mama Martina Jäkle überrascht. Mit 38 Sekunden auf die Spitze und vier Sekunden auf Platz drei startete die junge Kombiniererin auf die 1,66 Kilometer Loipe, welche sie dreimal zu bewältigen hatte. Schon in der ersten Runde verkürzte sie den Abstand auf Platz zwei und drei. Durch ihre ausgezeichneten alpinen Fähigkeiten, meisterte Jäkle die rasanten Abfahren so gut, dass sie ihre vorderen Konkurrentinnen aus Japan und Österreich einholen und in einer engen Kurve sogar überholen konnte. Zwischenzeitlich Rang zwei. Nur noch ihre Kolleginnen aus dem eigenen Lager wurden für Anna gefährlich. Marie Nähring stürmte von Startplatz neun in der letzten Runde an Jäkle vorbei. Doch kurz vor dem Ziel bog Nähring falsch ab und wurde disqualifiziert. Die Bahn war frei für Anna Jäkle, die sich nur der 15-jährigen Jenny Nowak geschlagen geben musste. Die Sächsin landete einen Start-Ziel-Sieg in Kandersteg.

"Damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass ich Zweite werde", sagt Anna und schaut fassungslos zu ihren stolzen Eltern. Direkt nach dem Rennen, gab die Neuntklässlerin ein Interview in sehr gutem Englisch für das Fernsehen. Es muss ein ungewohntes Gefühl für die Schonacherin gewesen sein, eine solch große mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Im Anschluss gab es im Zielbereich die Flower-Ceremony – umjubelt von der Schonacher Delegation.

"Nach einem tollen Sprung hat Anna einen super Lauf hingelegt. Das war einfach stark. Der zweite Platz war schon eine Überraschung", lobte der baden-württembergische Landestrainer Thomas Krause, der auch vor Ort war.

Über die Facebook-Seite des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg gab es durchweg positive Reaktionen und Glückwünsche. Schonachs Team-Olympiasieger in der Nordische Kombination 1988, Hans-Peter Pohl, geht sogar schon einen Schritt weiter. Er schreibt: "Bravo Anna. Olympia 2022!". Das scheint gar nicht so abwegig zu sein. "Die Mädels haben sich super präsentiert. Das IOC überlegt sich sogar, diese Wettkampfform bei Olympia aufzunehmen", so der Vorsitzende des Exekutivkomitee Nordische Kombination der FIS, Horst Hüttel. Hoch erfreut verkündete zudem Bürgermeister Jörg Frey die Nachricht vom zweiten Platz von Anna Jäkle bei der JWM in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Er gratulierte der jungen Schonacherin und ihren Eltern zum grandiosen Erfolg bei der Weltpremiere.