Schonach BIW verlässt Arbeitgeberverband

Auf den Austritt aus dem Metallarbeitgeberverband Südwestmetall angesprochen betonte BIW-Geschäftsführer Laurent Lebas am Dienstag, dass der Betriebsrat über diesen Schritt rechtzeitig informiert worden sei und diesen auch mittrage. Er selbst habe die Mitarbeiter am Montag an beiden Standorten in Schonach und Welschensteinach im Rahmen einer Mitarbeiterinformation persönlich und vollumfänglich darüber in Kenntnis gesetzt.