Schonach Biblische Texte in Szene gesetzt

Schonach. Beim Seniorennachmittag in Schonach gab es dieses Mal eine Überraschung. Nachdem die Leiterin Waltraud Schurt die rund 60 Besucher begrüßt hatte, unter denen nur zehn Männer, jedoch 50 Frauen waren, stellte sie das neue Leitungsteam vor. Sie hatte die beiden Neuen nicht einfach aus dem Hut gezaubert, sondern viele Gespräche geführt mit den Senioren, bis sich Margot Kaltenbach vom Wittenbach und Otto Kaltenbach vom Sturle bereit erklärten, sie zu unterstützen und Verantwortung zu übernehmen.

Für den Adventsnachmittag im katholischen Pfarrzentrum konnte Schurt auch noch Daniela Schneider und Barbara Wenke als ehrenamtliche Sängerinnen gewinnen. Am Klavier begleitete die Wahl-Schonacherin Mihye So die vertrauten Advents- und Weihnachtslieder. Mit dem Lied "Wir sagen euch an den lieben Advent" führte das Dreierteam durch die biblischen Texte und jedes Mal wurde eine weitere Kerze entzündet, bis am Adventständer alle vier Kerzen leuchteten.

Die erste Szene aus der Bibel schilderte die Verkündigung durch den Engel Gabriel, danach kam die Herbergssuche in Bethlehem, die Engel bei den Hirten und zum Schluss die Sterndeuter aus dem Morgenland. Mit dem modernen Lied "Stern über Bethlehem zeig uns den Weg" ging die besinnliche Feier zu Ende.