Schonach Betriebsolympiade bietet Einblicke

Die Freude in den Gesichtern der Sechst- und Siebtklässler der Dom Clemente Schule Schonach war sichtlich groß. Sie nahmen an der Betriebsolympiade teil, bei der es fünf verschiedene Stationen in einheimischen Firmen zu meistern gilt. "Das war voll cool", erzählten die 22 Schüler danach.

Schonach. Die Schüler, eingeteilt in sechs Gruppen, starteten ihre Olympiade vor den Pfingstferien morgens. In Eigenregie mussten sie zu Firmen SBS, KBS, BIW und Wiha in Schonach laufen und erhielten dort Aufgaben, die von den jeweiligen Auszubildenden vorbereitet wurden. Damit die Schüler wussten, wo das nächste Ziel ist, erhielten sie nach jeder Station einen Quizzettel. Die Antwort auf die Frage war der jeweilige Betrieb.

In der Firma SBS sägten die Schüler eine Platte aus, feilten diese und bohrten anschließend ein Loch hinein. Die Zeit wurde gestoppt und auf den Laufzettel der Schüler eingetragen.