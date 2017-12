Schonach Besinnliches Schutzengel-Gedicht

Schonach. Zahlreiche Angehörige der Schüler kamen zur Dom-Clemente-Schule, um die Öffnung des Adventsfensters des Lebendigen Adventskalender mitzuerleben und fotografisch abzulichten.

In diesem Jahr gestalteten die Drittklässler den Adventsabend. Nachdem Konrektorin Tanja Grieshaber, die auch Lehrerin der Klasse 3b ist, die Familien begrüßt hatte, traten die zwei dritten Klassen in Aktion. Die 3a war von ihrer Klassenlehrerin Karin Sauter vorbereitet worden. Selbstbewusst stellten sich die 33 Mädchen und Jungen vor dem leuchtenden Fenster auf, das sie selbst mit vielen kleinen und einem riesengroßen Lebkuchen dekoriert hatten.

Ein besinnliches Schutzengel-Gedicht, das im Chor vorgetragen wurde, bildete den Auftakt. Während verschiedene Kinder im Wechsel die spannende Geschichte vom Lebkuchenweiblein vorlasen, wurden die dazu passenden Bilder auf die Leinwand projiziert. In der Erzählung wird geschildert, wie arm und bescheiden die Menschen im Schwarzwald früher lebten. An Weihnachten waren Lebkuchen der einzige Leckerbissen für die Kinder. Sie wurden von einer Bauersfrau mit dem Schlitten in die entlegenen Bauernhöfe gebracht. Einmal hätte die Süßigkeit zum Fest wegen einem Schneesturm beinahe gefehlt, doch der kleine Jakob rettete Weihnachten und wurde für seine Hilfsbereitschaft belohnt.