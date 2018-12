Schonach Bei der neuen Doppik zählt vor allem die Balance

"Ich gehe zum einen davon aus, dass wir bei der Abrechnung des laufenden Haushaltsjahrs positiv überrascht werden, daneben bin ich aufgrund der Konjunktur fast sicher, dass wir längst nicht alle Vorhaben verwirklichen werden", betonte dennoch nicht nur der Kämmerer, sondern auch Bürgermeister Jörg Frey.

Dold allerdings sprach deutliche Worte: "Können die Abschreibungen nicht über das laufende Ergebnis erbracht werden, lebt man zumindest buchhalterisch über seine Verhältnisse." Daher wäre aus Sicht des Kämmerers eine weitere Reduzierung wünschenswert. So hätte sich eine Teilsanierung der Konrad-Adenauer-Straße sicherlich nochmals positiv ausgewirkt. Eigentlich wäre ein solcher Haushalt nicht genehmigungsfähig.

Er sehe das nicht ganz so dramatisch, sagte der Bürgermeister, da keine Haushaltsreste eingeflossen seien. Dennoch habe er Respekt vor den Zahlen. Den Gesamtinvestitionen (für Gemeinde und Eigenbetriebe) von 3,75 Millionen Euro stünden Darlehensaufnahmen von 2,15 Millionen Euro gegenüber. Der Gemeindehaushalt sieht dabei Investitionen von 2,45 Millionen Euro vor, die über Darlehen in Höhe 939 000 Euro mitfinanziert werden. Bei den Kurbetrieben stünden 450 000 Euro rein darlehensfinanzierte Inestitionen an. Bei den Wasserwerken werden 261 000 Euro investiert.

Die Darlehensaufnahme beträgt dazu 253 000 Euro. Aktuell seien in nichtöffentlicher Sitzung bereits zwei Darlehen vereinbart worden, eines über eine halbe Million mit einer Laufzeit von 30 Jahren, das zweite über 150 000 Euro mit 20 Jahren Laufzeit, bei Banken im Land.

Nicht alles ist möglich

Auch Helmut Kienzler (FWV) ist der Meinung, dass im kommenden Jahr nicht alles realisiert werden könne. Daher sehe er den Haushaltsplan etwas gelassener als der Kämmerer. Zudem habe man bisher alles geschafft – irgendwie. Was jetzt im Plan steht, seien alles Dinge, die dringend notwendig seien.

Herbert Rombach (CDU) kam mit einer weiteren Idee zur Einsparung: Die Planungen zum Untertal könne man doch zurückstellen, das würde weitere 70 000 Euro bringen.

Wie bereits im November angekündigt, wird der Haushaltsplan nun in gebundener Form aufgelegt und schon traditionell in der ersten Sitzung im Januar beschlossen.