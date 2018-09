Schonach Bei den Firmen die Nase vorn

Dieser Herausforderung stellte sich auch das Kona Factory/Bike Ranch-Team aus Schonach mit Carsten und Mirjam Schnürle, Sofie und Theresia Ketterer, Rolf Schmidt, Elke und Michael Schlageter, Daniel Heizmann, Mathias Schwer, Michael Hofmann und Frank Herr sowie Uli Brucker.

Die Mountainbiker starteten nicht nur in den Einzelwertungen sondern nahmen auch den Sieg in der Firmenwertung bis zehn Teilnehmer in Angriff.

Mit gefahrenen 822 Kilometern und 17 550 Höhenmetern konnte sich das Team gegen die anderen 39 Firmenteams durchsetzen und so ging der Titel nach Schonach an die Bike Ranch. Aber auch in den Einzelwertungen waren die Fahrer erfolgreich. Sofie und Theresia Ketterer nahmen das Staffelrennen über 120 Kilometer und 3100 Höhenmeter in Angriff und wurden mit Rang drei belohnt. Schnell unterwegs waren auch Mirjam Schnürle sowie Elke Schlageter auf der 60 Kilometer- und 1300 Höhenmeter-Distanz mit 830 Teilnehmern. Schlageter siegte in ihrer Klasse und Mirjam Schnürle kam unter die Top Ten. Uli Brucker der Cross Country Spezialist und dreifache deutsche Meister wurde souverän Zweiter auf der 42-Kilometer-Strecke.