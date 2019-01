Schonach Azubis auf Tour

Die Auszubildenden der Firma fuhren mit der Geschäftsführung und ihren Meistern in Richtung Oberndorf. Auf dem Programm stand als erstes die Firmenbesichtigung von Heckler und Koch. Die angehenden Fachkräfte erhielten Einblicke in die Produktvielfalt und in die Herstellung der Waffenschmiede: Eine Branche, die aufgrund Geheimhaltung und Sicherheit selten einsehbar ist, aber ein hohes Maß an Fertigungsvielfalt besitzt.

Die BIW-Azubis nutzten diese Möglichkeit und stellten mit großem Interesse tiefergehende Fragen zu einzelnen Produkten und den Herstellungsverfahren.

Nach den vielen Eindrücken und Informationen ging es in Richtung Rottweil zur Stärkung im American Diner.