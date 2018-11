Schonach Ausstellung in Galerie Waldtreppe

Schonach. Schonachs Bürgermeister Jörg Frey besuchte die aktuelle Ausstellung "Zwischen Zeiten" in der Galerie Waldtreppe. Er wollte sich selber einmal ein Bild davon machen, was Luitgard Dederich da so seit 2016 in seiner Gemeinde Schonach Einheimischen und Gästen als kulturellen Beitrag zum Gemeindeleben und zum Tourismus anbietet. In entspannter Atmosphäre genoss der Bürgermeister des Luftkurorts und Wintersportdorfs, das auch Heimat vieler weltbekannter Skilangläufer und Skispringer ist, die Führung durch die Galerie. Trotz seines engen Terminkalenders nahm er sich die Zeit für das Gespräch mit den anwesenden Künstlern.