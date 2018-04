Schonach Auslastung der Firmen erschwert Umsetzung

Schonach (ec). Nachdem in der jüngsten Gemeinderatsitzung der Einkauf für die Kurpark-Bepflanzung vergeben wurde, lagen nun auch Angebote zur Bepflanzung selbst vor. Das günstigste Angebot kam von der Schönwälder Firma Sebastian Schwer zu einem Preis von 41 707 Euro. Aber auch hier sah sich die Verwaltung vor dem gleichen Problem wie beim Behinderten-WC: aufgrund der Auslastung kann die Firma erst in der zweiten Junihälfte mit den Arbeiten beginnen, diese sollen dann bis in den Herbst hinein dauern. Insgesamt liegen die Kosten für Pflanzen und Bepflanzung ungefähr gleich wie bei der geplatzten Gesamtvergabe an die Firma Meyer.