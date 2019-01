Schonach Auf den Spuren der Raunächte zur Andersweltpforte

Wie dem auch sei – Ingrid Schyle wollte diesen alten Ritus in die Köpfe der Menschen zurück bringen. Und wie das bei der Naturpark-Wanderführerin halt so ist, geht so etwas am besten beim Wandern. 34 Mitwanderer, darunter etliche Kinder wollten genauer wissen, wie das nun mit den Raunächten so sei. Während der Wanderung, die bei leichtem Schneefall und recht kühlen Temperaturen auf verschlungenen Pfaden über den Mühleberg zur Holzeck führte, erfuhren die Wanderer einige wichtige Eckdaten über die Raunächte. So beispielsweise, dass in diesen Nächten die Tiere sprechen könnten, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Oder auch, dass in diesen Nächten die bösen Gewalten der "Anderswelt" mit den guten Mächten streiten.

Am Samstag, 5. Januar, beginnt dann die "Wilde Jagd", da am Winterhimmel Orion der große Jäger mit seinen Hunden den Höchststand erreicht, erläuterte Ingrid Schyle. Bei den Geschichten zu den Raunächten durften natürlich auch einige ihrer liebsten Geschichten nicht fehlen – so war Wolfshündin Senta einmal mehr Mittelpunkt, ebenso die „"Lederne Brücke", und natürlich klärte sie darüber auf, dass "Silvester" auf den ersten Papst dieses Namens zurück geht, der wohl just an diesem Tag verstarb. Nach einer kurzen Rast mit Glühwein, Kinderpunsch und kleinen Leckerbissen bei Manuela und Günter Hummel auf dem Hummelhof kehrte die Wandergesellschaft wieder zurück ins Dorf.