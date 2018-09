Schonach Arbeiten am Skilifthaus noch nicht vergeben

Schonach. Nun will man die Angelegenheit erneut angehen. Dieses Mal wurden Türen und Fenster angefragt, und zwar freihändig. Die heimische Schreinerei Rombach hat der Gemeinde Schonach drei verschiedene Versionen angeboten. Die Gemeindeverwaltung empfahl dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung, alle Türen und Fenster in Holz auszuführen, auch die beiden Fenster im Dachgeschoss sollen ausgetauscht werden. Alle Türen (Toiletten, Nebenraum, rückwärtige Eingangstüre und Eingang Wirtschaft) sollen in massiver Kiefer eingebaut werden. Alleine die Türen kommen auf 15 725 Euro. Insgesamt sollen die Arbeiten 21 810 Euro kosten.

Im Haushalt der Gemeinde Schonach sind für die Maßnahmen nur 10 000 Euro eingestellt, der Restbetrag soll als außerplanmäßige Ausgabe aufgenommen werden. Gemeinderatsmitglied Silke Burger (CDU) beantragte, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen, da hier doch noch einige Sachen zu klären wären. Ihrer Fraktion stießen vor allem die gegenüber der Planung über doppelt so hohen Kosten auf. Bei drei Gegenstimmen stimmte der Gemeinderat für die Absetzung des Punktes, so dass hier vorerst keine Entscheidung gefällt werden konnte.