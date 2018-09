Schonach (ec). Es ging dabei wieder um die immense Lärmbelästigung vor allem durch Motorradfahrer. Bürgermeister Jörg Frey zeigte in der jüngsten Gemeinderatssitzung Verständnis für das Anliegen der Anwohner, stellte aber auch fest, dass man als Gemeinde das Möglichste getan habe: Die Kontrollen – auch Videokontrollen – wurden verstärkt, eine Geschwindigkeitsbegrenzung wurde durchgesetzt. "Aber am Ende ist das eine öffentliche Straße, die von allen Fahrzeugen, Lastwagen, Radfahrern und eben auch Motorradfahrern genutzt werden darf." Allerdings erklärte er auch, dass man die Anliegen bei der nächsten Verkehrsschau noch einmal ansprechen werde. Christian Herr (CDU) ergänzte, dass die Frequenz und Anzahl in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen habe, unter anderem auch, weil die Straße von Oberprechtal nach Schonach auch als interessante Strecke in Fachkreisen beworben werde.