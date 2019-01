Schonach Alles muss jetzt raus

Der Förderverein Schwarzwälder Strohmanufactur Schonach bietet ein letztes Mal einen Flohmarktverkauf von Artikeln wie Perücken, Hüte, Kinderkostüme, Ringelshirts, T-Shirts aller Art und Größen, Haushaltswaren, Deko- und Bastelartikel, Masken sowie diversen Fasnetartikeln an. Der Flohmarkt findet im alten Schulhaus, Eingang Schule, statt.

Am Freitag, 8. Februar, kann von 16 bis 18 Uhr und am Samstag, 9. Februar, von 10 bis 12 Uhr gestöbert werden. Am Samstag ist von 11 bis 12 Uhr "Happy Hour! Alles muss raus".

Der Erlös kommt dem Förderverein Schwarzwälder Strohmanufactur Schonach zugute.