Schonach Alle denken gerne an die Zeit zurück

Schonach. War es die beginnende Altersfrömmigkeit oder die Begeisterung für Religion allgemein oder war es einfach nur die Freude an der Gemeinschaft, die die Teilnehmer der ehemaligen Schulklasse Jahrgang 1941/42 in gesetztem Alter von 76 oder 77 Jahren zur Reise auf den Lindenberg bei St. Peter veranlasste?

All dies war es, und doch gab es noch einen besonderen Grund. Vor 50 Jahren konnte der Mitschüler Peter Kuner seine Primiz in Schonach feiern. Schon damals war es für alle ein ganz besonderes Ereignis, welches von der Klassengemeinschaft mitgestaltet wurde. Noch heute denken alle gerne an die Tage im Jahr 1968 zurück, die neben viel mit Eifer geleisteter Arbeit auch besondere Gemeinschaftserlebnisse brachten, durchaus im Bewusstsein, mit dem Neupriester selbst ein Teil des Geschehens zu sein.

Nun also die Fahrt zum Lindenberg. Damit konnte man einen Herzenswunsch von Pfarrer Kuner erfüllen und zugleich einen schönen Tag in Gemeinschaft erleben.