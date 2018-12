Schonach Alkoholisiert gegen Mauer gefahren

Schonach. Der 62-Jährige kam infolge alkoholischer Beeinflussung zunächst nach links und beim Gegensteuern prallte er mit seinem Fiat Panda gegen eine Grundstücksmauer. Hierbei wurde die Fahrertür so deformiert, dass er nur mit Hilfe der Feuerwehr Schonach aussteigen konnte. Der Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3000 EUR. Beim Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Die freiwillige Feuerwehr Schonach war mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrmännern im Einsatz. Das DRK war mit einem Notarzt und drei Rettungsassistenten vor Ort.