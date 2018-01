Schonach Ästhetik beginnt im Mund

Schonach. In Vöhrenbach geboren, ging sie in Furtwangen aufs Gymnasium. Nachdem sie in Freiburg Zahnmedizin studiert und das Doktorexamen für Kieferorthopädie in Tübingen abgelegt hatte, kehrte sie nun mit 30-jähriger Berufserfahrung zurück in die Region. Denn, um in der Nähe ihrer älter gewordenen Mutter sein zu können, erinnerte sie sich jüngst an ein vor 25 Jahren ausgesprochenes Angebot: "Nachdem ich mein Studium beendet hatte, machte mir mein Studienkollege und Praxisinhaber Jörg Kutscher ein Angebot, in den Schwarzwald zu kommen und in der Gemeinschaftspraxis in Schonach die Kieferorthopädie zu übernehmen", erklärt sie.

Im Dezember nun übernahm sie die kieferorthopädische Abteilung in der Doppelpraxis in Schonach. Und: Nach all den Jahren sei es schön, wenn man in die Heimat zurückkehren könne, so ihr Kommentar.

Internationale Erfahrungen hatte sie zuvor in Amerika, Italien und der Schweiz gesammelt.