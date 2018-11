Schonach (ec). Ratsmitglied Volker Lehmann (FWV) wunderte sich in der jüngsten Sitzung des Schonacher Gemeinderats darüber, dass viele gerade geschlossene Gräben für das Glasfaser-Kabel wieder geöffnet werden. Bürgermeistesr Jörg Frey erklärte, dass dies sicher nicht so geplant war, sondern auf Qualitätsmängel der ausführenden Firma zurückzuführen sei. Alleine bei den Maßnahmen 2018 musste an 17 Stellen wieder aufgegraben werden. "Wir sind mittlerweile fast so weit, dass wir dem Zweckverband sagen, dass wir mit dieser Firma nicht mehr zusammenarbeiten werden", zeigte sich Frey erbost. Zwar würde diese Graberei der Gemeinde Schonach keine zusätzlichen Kosten verursachen, Ärger aber schon.