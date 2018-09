Schonach 400 Radfahrer gehen an den Start

Schonach. Am Sonntag, 9. September, fällt der Startschuss zum 22. Schwarzwald-Bike-Marathon in Furtwangen. Die Teilnehmer über 120 und 90 Kilometer werden zwischen 9 und 12.30 Uhr in Schonach erwartet. Auf diesen beiden großen Marathondistanzen werden über 400 Biker unterwegs sein.